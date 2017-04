Andreas Vitásek zu Gast bei "Homo Austriacus"

Bei ServusTV spielt am Donnerstag (20.15 Uhr) das Team Stefano Bernardin, Marion Mitterhammer und Clemens Haipl gegen Sigrid Spörk, Karl Hohenlohe und Andreas Vitásek.

Der Kabarettist bezeichnet sich selbst durchaus als typischen Österreicher: "Ich bin optimistisch und nörgle gern - also ein negativer Optimist. Ich habe eine gewisse Lebensfreude, bin ein Genießer - manchmal auch auf Kosten der Gesundheit, was auch dem Österreicher entspricht, der eher nicht so ernährungsbewusst ist."

Kronen Zeitung