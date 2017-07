Adele Neuhauser geht fürs ZDF ins Survival- Camp

In der Rolle als geschiedene Lektorin Gitti Kronlechner leidet Neuhauser psychosomatisch unter Asthma, an fehlender Liebe und ihrer Sehnsucht nach Familie. Die Nachricht, dass sowohl ihr Ex- Mann als auch ihr Sohn heiraten wollen, droht sie aus der Bahn zu werfen. Der Aufenthalt im "Wildnis Survival Extrem Camp" soll der Grantlerin wieder in die Spur helfen, wie das ZDF mitteilte.

Neben Neuhauser (58), die viele Zuschauer als Bibi Fellner aus dem Wiener "Tatort" kennen, stehen unter anderem Walter Sittler als ihr Ex- Mann Robert, Johannes Zirner als ihr gemeinsamer Sohn Jonas und Jean- Yves Berteloot als Mediator und Ehespezialist vor der Kamera. Regie führt Sebastian Grobler, das Drehbuch schrieb Dominique Lorenz. Wann der Film ins Fernsehen kommt, ist noch offen.