97. Festspiele: Alles blickt nach Salzburg

Bei ServusTV dreht sich der ganze Abend rund um Salzburg: Um 22.10 Uhr trifft Ioan Holender im Rahmen von "kulTOUR" Markus Hinterhäuser, den neuen Intendanten der Festspiele - und spricht mit ihm bei einem Rundgang durch die Aufführungsorte u. a. über seinen mutigen Spielplan und was es bedeutet, dieses Festival in der heutigen finanziellen Situation künstlerisch zu leiten.

Foto: APA/BARBARA GINDL

Im Anschluss (22.40 Uhr) begleitet eine Doku Operndiva Anna Netrebko - heuer in Salzburg als "Aida" in Verdis Oper zu sehen - auf ihren Reisen, in ihrer Heimat Russland und New York und zeigt neben dem vielfältigen Arbeitsalltag auch ganz private Momente.

Kronen Zeitung