Topshop wird auf Twitter für Nacktjeans verspottet

Werden wir bald viele halb nackt auf der Straße herumrennen sehen? Ja, geht es nach Topshop. Die britische Modekette bietet seit Kurzem nämlich Plastikjeans an. Das Besondere daran: Die an eine Regenhaut erinnernden Hosen sind durchsichtig. Was man drunter - oder eben nicht drunter - trägt, bleibt bei diesem Beinkleid also nicht verborgen.

Ob sich die Nacktjeans von Topshop wirklich durchsetzen wird? Foto: Topshop

Im britischen Onlineshop der Firma wird die Jeans als "Statement Piece" ideal für "Festivals", aber auch für "Kostümpartys" angeboten. Auf alle Fälle sei es aber garantiert, dass "die Leute darüber sprechen werden". Einen Styling- Tipp verteilt Topshop dann auch noch. Richtig toll schaue die Jeans aus, wenn man einen Bikini darunter trage, eine Paillettenjacke oder einen Pullover dazu, gerne aber auch ein assymetrisches, kurzes Kleid darüber. Und wer sich eine dieser Plastikjeans kaufen möchte, muss dafür umgerechnet rund 65 Euro bezahlen.

Topshop muss für seine Plastikjeans im Netz viel Spott aushalten. Foto: Topshop

Hohn und Spott im Netz für Topshops Nacktjeans

Kein Wunder, dass bei dieser Jeans, bei der man doch einen etwas eigenwilligen Modestil und freilich auch ein wenig Mut besitzen muss, auf Twitter die Reaktionen hochkochen. "Geh schleicht euch, Topshop, seid ihr betrunken?", schreibt ein User dort etwa. Ein anderer meint süffisant: "Die Leute fragen sich: 'Warum verkauft Topshop durchsichtige Jeans?' Die Antwort ist: Damit die Leute sich fragen: 'Warum verkauft Topshop durchsichtige Jeans?'"

Auch andere können sich mit Spott und Hohn für die Nacktjeans nicht zurückhalten. So heißt es auf Twitter unter anderem zum Hashtag #PlasticJeans auch: "Ich brauche Hosen, die fürchterlich ungemütlich sind, aber möchte sicherstellen, dass ich wirklich fett und unförmig ausschaue."

Oder: "Das ist, was passiert, wenn manche Menschen allein gelassen werden, um kreativ zu arbeiten ..." Und ein anderer Twitter- User hat schon den ultimativen Modetipp parat: Einfach eine Regenhaube dazu tragen: "Man sollte es mit diesem Accessoire kombinieren - der Coolness- Faktor wird gleich multipliziert!"