Sarina Nowak wird "Sports Illustrated"- Model

Ex- "GNTM" Sarina Nowak ist mit ihren üppigen Kurven äußerst erfolgreich als Plus- Size- Model in der Weltgeschichte unterwegs. Ihr neuestes lukratives Engagement: Sie wird auf der "Miami Swim Week" für "SI Swimsuit" über den Laufsteg laufen, der Bademodenmarke des legendären "Sports Illustrated"- Magazins.