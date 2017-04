Nippelblitzer, Sideboobs & sexy Pos beim Coachella

Am Wochenende hat das Coachella- Festival offiziell die Festival- Saison eröffnet. Und wie jedes Jahr strömten auch heuer die Promis in Scharen in die Wüste Kaliforniens, um der Musik zu lauschen, aber vor allem, ihre heißen Outfits zu präsentieren. Und dabei lag eines definitiv nicht im Trend: viel Stoff am Körper ...