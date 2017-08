Miranda Kerr verrät ihren Trick für straffe Haut

"Ich bürste mich jeden Morgen. Es ist super, um den Kreislauf in Schwung zu bringen, sowie die toten Hautzellen zu entfernen", verrät Miranda Kerr jetzt MyDomain.com ihr Geheimnis für wunderschön straffe Haut. "Ich fange mit meinen Beinen an und arbeite mich nach oben. Ich verwende gerne das Körperöl zuerst, und dann dusche ich. Das wasserhaltige und nährhafte Öl bleibt auf der Haut, und diese fühlt sich danach sehr sanft an."

Miranda Kerr Foto: Viennareport

Miranda gründete 2009 ihre Hautpflege- Firma Kora Organics. Ihre eigenen Produkte seien der Grund für ihren einwandfreien Teint: "Ich verwende all meine Kora- Organics- Produkte selbst und bekomme als Dank eine gesunde Haut."

Model Miranda Kerr hält sich am liebsten mit Yoga in Form. Foto: face to face

Anti- Ageing Mittel sind übrigens auch für die 34- Jährige ein Muss. So nutze sie solche Produkte durchaus mehrmals in der Woche - ebenso wie Gesichtsmasken: "Ich verwende die Alter bekämpfende 'AHA Exfoliator' ein oder zweimal in der Woche. Außerdem nutze ich eine hydratisierende oder reinigende Maske zweimal die Woche, je nachdem was meine Haut im Moment braucht. Manchmal nehme ich auch eine reinigende Maske an der T- Zone und eine hydratisierende Maske für Wangen, Nacken und das Dekolleté."

Miranda Kerr Foto: Viennareport