Lauren Hutton wirbt mit 73 für Unterwäschelabel

"Ich habe einfach ein paar meiner liebsten Frauen ausgewählt", erklärte Regisseurin Sofia Coppola, warum sie die besonders in den 1970ern umjubelte Filmschauspielerin für eine kurze Sequenz in dem Dessouswerbespot geholt hat. Hutton liegt mit hervoblitzendem BH im Hemd auf einem Bett und lacht danach mit ihrer berühmten Zahnlücke, das Hemd über die Schultern gerutscht, in Kamera. Coppola: "Ich dachte, es ist cool, diese Frauen zwischen 18 und 73 in dieser spielerischen, sexy Art und Weise zu sehen."

Lauren Hutton wirbt für Unterwäsche. Foto: YouTube.com

Lauren Hutton lacht im Calvin-Klein-Werbespot von Sofia Coppola. Foto: Viennareport

"Coole und starke Frauen"

Hutton ist in dem Schwarz- Weiß- Video neben den Schauspielerinnen Kirsten Dunst (34), Rashida Jones (41) und Natalie Love (31) sowie den Nachwuchsmodels Laura Harrier (27) und Maya Thurman- Hawke, der 18- jährigen Tochter von Ethan Hawke und Uma Thurman, zu sehen. Außerdem spielt Chase Sui Wonders, die Nichte von Designerin Anna Sui in dem Clip mit.

Kirsten Dunst Foto: Calvin Klein

Rashida Jones Foto: Calvin Klein

Maya Hawke Foto: Calvin Klein

"Ich wollte coole, starke Frauen", freut sich Coppola über den gelungen Werbecoup. Besonders stolz sei sie darauf, dass zwei Harvard- Absolventinnen dabei sind. "Sie haben echte Körper. Ich denke, dass sie sich vor mir und der Kamera auf eine andere Weise verhalten haben. Sie sind weniger wie Göttinnen, sondern viel nahbarer", so die Regisseurin.