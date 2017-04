Irrer Hype um "Einhornhaut"- Boots von Louboutin

Im April hatte die US- Kaffeehauskette Starbucks mit einem picksüßen "Unicorn- Frappucino", der seine Farbe ändern konnte, für einen dermaßen verrückten Ansturm auf ihre US- Filialen gesorgt, dass Mitarbeiter an den Rande des Burn- outs gerieten. Erwachsene weinten Berichten zufolge wie Kleinkinder, wenn das Getränk aus war. Unsere US- Kollegin hat ihn für Sie getestet . Bei uns dürfte das Gesöff vermutlich nie ankommen. Auch in den USA war es nur für einige Tage erhältlich.

In vielen Starbucks-Filialen ist das Einhorn-Getränk schon ausverkauft! Foto: Starbucks, Clara Milena Steiner

Glitzerstiefeletten aus " Unicorn- Skin"

Egal! Einhornverrückte haben ein neues Objekt der Begierde entdeckt: Glitzerstiefelletten von Nobel- Schuhdesigner Christian Louboutin. Mittels Wendepailletten ändert der Schuh je nach Lust und Laune die Farbe. Die amerikanische Stylistin Samantha McMillen, die unter anderem Dakota und Elle Fanning sowie Carey Mulligan ankleidet, durfte die Boots aus der Herbst- Winter- Kollektion 2017, die ab Mai erhältlich sein sollen, bereits testen. In einem Instagram- Clip führt sie begeistert vor, wie die Schuhe durch Wischen über die Pailletten die Farbe verändert.

Wendepailletten sind nicht ganz neu. Seit einiger Zeit sind sie der Hit bei Kinderbekleidung. Anstatt normaler Aufdrucke sind auf Shirts und Kleidern jetzt vielfach Paillettenbildchen zu finden, die ein anderes Bild enthüllen, wenn man die Pailletten mit der Hand umdreht. Kinder lieben die Shirts regelrecht, weil es sich dabei um Bekleidung und Spielzeug zugleich handelt.

Wendepailletten-Shirt von C&A Foto: C&A

Einhorn als Marketingwundertier

Mal sehen, ob sich Boots mit Wendepailletten bei Erwachsenen ebenso zum ultimativen Haben- Will- Objekt entwickeln und in Kürze bei allen Budget- Modelabeln Kopien zu finden sein werden. Setzt sich der Name "Unicorn- Skin" ("Einhornhaut"), den McMillen den Pailletten verpasst hat, international durch, dann ganz gewiss! Denn mit Einhörnern lässt sich ja derzeit von Klopapier über Joghurts, Tees und Duschgels alles verkaufen!

Und was kommt danach? Die Marke Balea hatte da schon eine Idee: Dinosaurier, die Einhörner gefressen haben ...