Guten Morgen mit dem "Kronen Zeitung"- Kaffee

Es ist zu früh, man ist noch müde und will nicht angesprochen werden - vor allem nicht vor dem ersten Kaffee des Tages. Wer kennt das nicht? Da wäre es doch hilfreich, einen aufmunternden und motivierenden Spruch auf dem Getränk zu lesen, oder? Und zwar nicht auf der Tasse, sondern direkt auf dem Milchschaum - ein Café in Los Angeles macht das jetzt möglich.

Ganz egal welches Motiv - in diesem Café kommt es auf den Milchschaum. Foto: Clara Milena Steiner

Motiv ist egal

Im Carrera Café in West Hollywood können sich Kunden jedes Motiv auf ihren Kaffeeschaum drucken lassen. Das funktioniert über eine Handy- App, in der man eigene Fotos hochladen oder aber Sprüche oder Symbole aus einem Katalog aussuchen kann. Für Kaffee- Liebhaber, die nicht so viel Zeit haben, stehen einige Motive auch direkt an der Theke zur Auswahl.

Foto: Clara Milena Steiner

"Krone" - Kaffee in Los Angeles

Wir haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, einen eigenen "Kronen Zeitung"- Kaffee zu genießen - und er war köstlich! Aber auch Seflies oder Fotos vom Hund sind kein Problem. Etliche Instagram- Nutzer teilten ihre eigenen "Kreationen" auf der Foto- Sharing- Plattform. Ein paar der lustigsten haben wir herausgesucht:

Hype in den sozialen Medien

"Seit wir dieses Service anbieten, gibt es einen starken Aufwärtstrend", freut sich Barista Christy. An "starken Tagen", erzählt die 24- Jährige, bereite sie bis zu 400 Kaffees mit den ausgefallensten Motiven zu. Ihre interessanteste Bestellung? "Das weiß ich noch genau: ein Heiratsantrag. Wir haben die beiden Kaffees extra fotografiert und auf unsere Instagram- Seite gepostet."