Die schönsten Roben der Golden Globes

Mit den Golden Globes, die am Sonntagabend in Los Angeles verliehen wurden, fiel der Startschuss für die Award- Saison in Hollywood. Und fast so wichtig wie die Frage, wer die begehrten Trophäen einheimsen konnte, war das alljährliche Schaulaufen über den roten Teppich. Wir haben die Tops und Flops, aber auch die Trends vom roten Teppich der Golden Globes.