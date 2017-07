Die neue Generation der trendigen "Fidget Spinner"

In Los Angeles gibt es "Fidget Spinner" vor allem auf Straßenmärkten zu kaufen - der größte und beliebteste befindet sich in Downtown. In der "Santee Alley", wie die kleine Gasse genannt wird, bieten Straßenhändler alles Mögliche an - natürlich auch "Fidget Spinner". Doch die sind längst nicht mehr nur einfärbig und aus Plastik. Hier finden sich welche im Metall- Look, mit lustigen Emojis oder Disney- Figuren und sogar solche, die im Dunkeln leuchten.

Einfärbige Fidget Spinner aus Plastik gehören der Vergangenheit an. Foto: Zwefo

Von Regenbogenfarben bis Roségold

Besonders schön sind die regenbogenfarbenen "Fidget Spinner" anzusehen: Im Stillstand haben sie einen metallischen Glanz, dreht man sie aber, zeigt sich die volle Farbvielfalt. Die edlere Variante kommt in glänzendem oder mattem Gold und Silber daher. Auch die Trend- Farbe Roségold ist dabei - aber bei vielen Händlern ausverkauft. Bei Kindern beliebt: Fingerkreisel mit Emojis und Disney- Figuren.

Foto: Clara Milena Steiner

Musik gefällig?

Mit Logos und Farben alleine ist es aber nicht getan - es gibt noch ausgefallenere Versionen: zum Beispiel "Fidget Spinner" mit eingebauten Lautsprechern. Diese überraschend gut funktionierenden Dinger sind mit einem Preis von 20 Dollar aber auch eine echte Investition. Via Bluetooth oder per Speicherkarte lässt sich jedes beliebige Lied abspielen.

Dieses Modell dreht sich, leuchtet und spielt Musik - was will man mehr? Foto: Clara Milena Steiner

Flach war gestern

Dass Fidget Spinner rund und flach sein müssen, scheint schon lange nicht mehr zu gelten. Inzwischen gibt es sie auch in Form von Kugeln und kleinen Würfeln, sogenannte Fidget Cubes (Cube = Würfel). Nicht alle dieser neuen Kuben drehen sich - doch sie haben mehrere Griffe, an denen gedrückt, geklickt und gedreht werden kann.

Flach war gestern - jetzt sind Kugeln und Würfel "in". Foto: Clara Milena Steiner

Fidget Cubes werden immer beliebter. Foto: Clara Milena Steiner

Spielzeug gegen Stress?

Zu Popularität gelangt sind die kleinen Spielzeuge, weil sie gestressten Personen angeblich helfen, sich zu entspannen und sich zu konzentrieren. Die Bezeichnung "Fidget Spinner" ist übrigens englisch und besteht aus den Wörtern "fidget" (dt.: Unruhe) und "to spin" (dt.: wirbeln, kreiseln).