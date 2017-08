Deutsches Busenwunder lässt sich schwarz spritzen

Seit Wochen sorgt die 29- jährige Deutsche Martina Adam, die sich im Internet Martina Big nennt, international für Schlagzeilen.

Martina Big möchte sich ihre Hautfarbe selbst aussuchen. Foto: facebook.com, krone.at-Grafik

Schwarz gespritzt

Grund: Adam lässt sich gerade in Kalifornien durch eine Melanin- Spritzenbehandlung die Haut schwarz verdunkeln. Die Ex- Stewardess, die für fast 30 Schönheits- OPs bislang 60.000 Euro hingelegt hat, ist bisher von dem Ergebnis der umstrittenen Therapie, die in den USA derzeit lediglich getestet wird, begeistert: "Ich fühle mich wundervoll und bin sehr happy."

Um noch authentischer zu sein, hat sie sich Haar- Extensions mit "lockigem Afro- Haar" machen lassen. Doch das ist noch nicht das Ende.

Frau mit Europas größtem Busen

"Mein Hintern hat noch keine Implantate, das muss sich ändern. Und meine Nase muss angepasst werden. Sie soll ein bisschen afrikanischer aussehen", sagt sie. "Am Ende möchte ich eine sexy Mischung aus Pamela Anderson, einer dunklen Barbie und Jessica Rabbit sein."

Bei einem Abstecher nach Malibu verriet die Frau mit Europas größtem Busen (Größe 70 S, jede Brust wiegt 6,125 Kilogramm), dass es ihr großer Traum wäre, einmal bei "Baywatch" mitzuspielen: "Ich weiß, die meisten Baywatch- Frauen haben bleiche Haut und sind blond, so wie ich vor einem Jahr, als ich schon mal hier war. Aber ich glaube, auch als schwarzes Baywatch- Girl mache ich eine gute Figur."

Auch ihr Mann Michael lässt sich übrigens die Bräunungsspritzen geben. "Wir haben uns zuvor sorgfältig informiert", schwört er. "Den Beschreibungen nach ist es nicht so gefährlich."