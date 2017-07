"Vater der Zombies" George A. Romero gestorben

Romero gilt als Begründer des Zombiefilm- Genres. Er drehte ein Dutzend Gruselstreifen, darunter "Crazies", "Zombie" und "Land of the Dead". 1968 erschien sein Klassiker "Die Nacht der lebenden Toten".

George A. Romero Foto: AP

2009 stellte der Altmeister beim Filmfest in Venedig mit "Survival of the Dead" sein letztes Regiewerk vor. Romero hinterlasse seine "Familie, viele Freunde und ein Regie- Vermächtnis, das Bestand hat und weiterbestehen wird", erklärte Roe.

