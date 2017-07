Stephen Kings "It": Neuer Trailer ist zum Fürchten

Wer hat Angst vor dem Clown? Diese Frage haben sich wohl viele Menschen spätestens dann gestellt, nachdem sie Tim Curry in "Es" in der Rolle des mörderischen Pennywise - der kranken Fantasie von Großmeister Stephen King entsprungen - in der TV- Verfilmung aus dem Jahr 1990 gesehen haben.

Video: Die besten Szenen aus ""Stephen Kings Es" (1990)

Kings Horrorklassiker kommt nun 26 Jahre nachdem der Fernsehfilm selbst eingefleischten Gruselfans schlaflose Nächte bereitete, in einer Neuauflage ins Kino. Dem genialen Tim Curry ("Rocky Horror Picture Show") folgt nun Bill Skarsgard nach - der ironischerweise genau im selben Jahr geboren wurde, als "Stephen Kings Es" erstmals über den Bildschirm flimmerte. Regie führt der Argentinier Andy Muschietti ("Mama").

"It" als Eröffnungsfilm beim "Slash" - Festival in Wien

Der am Donnerstag veröffentlichte lange - und letzte - Trailer vor dem Kinostart im September schaut jedenfalls vielversprechend - und definitiv zum Fürchten aus. Wer übrigens nicht bis zum offiziellen Filmstart am 29. September warten will: "It" wird heuer als Eröffnungsfilm beim "Slash"- Festival in Wien gezeigt.

Das Festival bietet Freunden von Horror, Fantasy und Trash zum bereits achten Mal ein buntes Programm - nicht nur auf der Kinoleinwand. Insgesamt werden 40 Filme gezeigt, etwa die Sci- Fi- Komödie "Colossal" mit Anne Hathaway, zum größten Teil als österreichische Uraufführungen.