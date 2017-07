Spritztour im Cabrio: "Paris kann warten"

Selber schuld, wenn er seine Frau einem charmanten Franzosen anvertraut: Produzent Michael Lockwood (Alec Baldwin) hat in Cannes zu tun, muss aber gleich weiter nach Budapest. Seine Frau Anne (Diane Lane) indes will nach Paris. Und da kommt Michaels Geschäftspartner Jacques (Arnaud Viard) ins Spiel, der sich anbietet, Madame zu chauffieren. Und weil dieser keine Gelegenheit auslässt, Anne die kulinarischen und landschaftlichen Vorzüge seiner Heimat nahezubringen, rückt Paris bald in weite Ferne.