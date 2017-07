Sie nannten ihn Spencer

Verehrung geht oft seltsame Wege. Sie ist Motor für akribische Recherche und Anhäufung von Memorabilien - und Antrieb für beschwerliche Reisen, um ihm, dem Idol, nahe zu sein. So auch in diesem Filmkonstrukt, das um zwei manische Fans von Bud Spencer, recht wenig aber um den Schauspieler selbst kreist. Und in Anlehnung an die mehrjährige Genese des Streifens auch beim Zusehen viel Geduld einfordert.