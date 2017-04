"Schweigen der Lämmer"- Regisseur gestorben

Der Oscar- gekrönte Regisseur Jonathan Demme ist tot. Demme, der bei Erfolgsfilmen wie dem Thriller "Das Schweigen der Lämmer" und "Philadelphia" Regie geführt hatte, sei am frühen Mittwochmorgen im Alter von 73 Jahren in seiner Wohnung in New York gestorben, sagte seine Sprecherin. Seine Frau und seine drei Kinder seien bei Demme, der ein Speiseröhrenkrebs gelitten hat, gewesen. Die Familie habe eine Beerdigung im privaten Kreis geplant.