Schwarzenegger in Absturz- Drama: Kritik von Witwer

"Er stellt mich falsch dar! Er spielt einen Mann, der den ganzen Film über um Mitleid bittet", so Witaly Kalojew (61), der beim Flugzeugdrama 2002 seine beiden Kinder und Frau verlor - und im neuen Kinofilm "Aftermath" (Trailer siehe oben) von Arnold Schwarzenegger verkörpert wird. "Ich wollte nie Mitleid, von niemandem!"

Zwei Jahre nach dem Drama spürte der Russe den in der Unglücksnacht diensthabenden Fluglotsen in der Schweiz auf und erstach ihn in dessen Garten. Und auch die Darstellung seines Opfers versetzt den damals zu fünf Jahren Haft verurteilten Witwer in Rage: "Nielsen wird als reumütig hingestellt - doch in seinen Augen war nur Arroganz und Verachtung zu sehen. Ich wollte damals nur von ihm, dass er sich entschuldigt. Das hat er verweigert."

Klaus Loibnegger, Kronen Zeitung