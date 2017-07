Schäferhund "Max" ist der "Agent auf vier Pfoten"

Als "First Son", also Sohn des US- amerikanischen Präsidenten, steht der 12- jährige TJ (Zane Austin) faktisch rund um die Uhr unter der Bewachung des Secret Service. Was ziemlich öde ist. Als Schäferhund Max seinen Posten im Weißen Haus bezieht, um die Präsidentenfamilie und deren Gäste zu bewachen, findet der Bub endlich einen Freund. Und dann wird es auch schon abenteuerlich, soll doch die Tochter des zu Besuch weilenden russischen Präsidenten entführt werden ...