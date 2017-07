Ostwind 3 - "Aufbruch nach Ora"

Aus Mika (Hanna Binke, "Kriegerin") ist eine junge Frau geworden, die sich als Pferdetherapeutin auf dem Gestüt Kaltenbach einen Namen gemacht hat. Noch mehr beschäftigt sie das Brandzeichen ihres Hengstes Ostwind, das auf dessen Herkunft schließen lässt: Andalusien. Und so bricht sie auf, der spanischen Sonnenglut entgegen, und gerät vor Ort in einen Geschwisterzwist (mit Nicole Krebitz u. a.), der sich am Verkauf einer Wasserquelle entzündet und den Lebensraum von Wildpferden gefährdet.