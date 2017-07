Neuer James- Bond- Film ab 2019 im Kino

Der 25. James- Bond- Film soll am 8. November 2019 in den US- amerikanischen Kinos starten. Das kündigten die Produktionsfirmen Metro- Goldwyn- Mayer und Eon Productions am Montag auf der offiziellen James- Bond- Website an. In Großbritannien und dem Rest der Welt solle der Film "traditionell etwas früher starten", hieß es in der knappen Erklärung.