Kampf um kleines Rechengenie: "Begabt"

Wäre da nicht Granny Evelyn (Lindsay Duncan), selbst Cambridge- Absolventin, die getrieben von Geniewahn einen zermürbenden Sorgerechtsstreit ausficht, um das Wunderkind in den Schraubstock einer Eliteschule zu pressen.

Regisseur Marc Webb ("The Amazing Spiderman 2: Rise of Electro") legt die Tragikomödie "Begabt - Die Gleichung eines Lebens" (Kinostart: 14. Juli) als spannenden Mix aus "Kramer gegen Kramer" und "Beautiful Mind" an, dessen brillanter Dialogwitz für Würze sorgt.

Höchst überzeugend die kleine McKenna Grace, die mit sichtbarem Rollenverständnis punktet und in ihrer Ernsthaftigkeit einfach bezaubernd ist.

Christina Krisch, Kronen Zeitung