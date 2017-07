Jennifer Lawrence zu hässlich für Hauptrolle?

Doch jetzt meldet sich Tates Schwester Debra zu Wort und votiert gegen Jennifer Lawrence: "Sie ist einfach nicht schön genug, um Sharon zu spielen. Ich weiß, das klingt schlimm, aber ich habe nun mal meine Standards."

Spielt Jennifer Lawrence die Rolle der Sharon Tate? Deren Schwester blockiert! Foto: face to face, www.pps.at

Stattdessen ist Debra Tate ein großer Fan der zweiten Kandidatin für die Rolle - Margot Robbie: "Margot ist einfach nur wunderschön. Das ist wichtig, weil Sharons sechs Jahre im Rampenlicht nun Mal auf ihrem perfekten Look basierten."

Sharon Tate Foto: Hollywood Picture Press/face to

Jennifer Lawrence Foto: MediaPunch/face to face

Margot Robbie Foto: Viennareport

Tate will von Tarantino mit in die Entscheidung einbezogen werden und wartet auf den Anruf des Starregisseurs: "Ich allein besitze die Rechte an Sharons Lebensgeschichte. Ich würde mich gerne mal mit Tarantino unterhalten."

Quentin Tarantino Foto: APA/AFP/VALERIE MACON