Gal Gadot wird auch in "Wonder Woman 2" mitspielen

"Wonder Woman" hatte mit einem Einspielergebnis von mehr als 100 Millionen US- Dollar (89,1 Millionen Euro) den stärksten US- Start eines Films einer Regisseurin hingelegt und hymnische Kritiken generiert. Mit aktuell knapp 390 Millionen US- Dollar (332 Mio. Euro) an den nordamerikanischen Kinokassen hat der Streifen sämtliche Superheldenfilme der vergangenen 15 Jahre überholt.

Gal Gadot in ihrer Rolle als Wonder Woman. Foto: Viennareport

Gal Gadot ab November in "Justice League" zu sehen

Über den Inhalt von Teil 2 ist noch nichts bekannt, er soll aber erneut in der Vergangenheit angesiedelt sein - wenn auch nicht, wie der erste Film, im Ersten Weltkrieg, so der "Hollywood Reporter". Zuvor verkörpert Gal Gadot die Rolle im November als Teil der DC- Comichelden- Truppe "Justice League" im November.

Foto: Warner Bros.

Foto: Warner Bros.