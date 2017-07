Flucht vor Nazis: "Die Geschichte der Liebe"

Ein küssendes Liebespaar unter einem Baum. Er, Léo (Mark Rendall), wird ihr, Alma (Gemma Arterton), ewige Liebe schwören. Sie sind jung - und beide sind sie Juden. Als Nazideutschland seinen Einfluss bis nach Polen ausdehnt, werden sie getrennt. Sie flieht - schwanger - in die USA, er geht in den Untergrund. Das Romanmanuskript, das Léo verfasst, geht verloren - und wird doch im Fluss der Zeit zusammenfügen, was zusammen gehört. Nur eben anders.