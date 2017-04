Ein "Summer of Love" in Niederösterreich. Drei Mädchenherzen in Aufruhr. Die 17- jährige Paula (stark: Elisabeth Wabitsch) fühlt sich zu ihrer Klassenkammeradin Charlotte hingezogen, doch die ist mit Michael liiert. Also lenkt sich Paula mit Tim ab. Und der steht wirklich auf sie. Dann ist da noch die wilde Lilli, die gerne provoziert und Paula mit ihrer nach Freiheit strebenden Art, die keine Gedanken an Konsequenzen verschwendet, fasziniert. Ach ja, auch Charlotte denkt immer öfter an Paula.