Arnold Schwarzenegger: Sprecher in Unterwasserfilm

Eine ungewöhnliche Rolle für Arnold Schwarzenegger: Der Action- Star (69) wird in der Meeres- Dokumentation "Wonders of the Sea" als Sprecher fungieren, wie das US- Branchenblatt "Hollywood Reporter" berichtet. Der Unterwasserfilm ist ein Regie- Projekt der Meeresforscher Jean- Michel Cousteau und Jean- Jacques Mantello, die dafür drei Jahre lang an Schauplätzen wie Fidschi und den Bahamas drehten.