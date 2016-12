Zwei "Engel" für "Pablo"

Der arme American Staffordshire- Terrier- Rüde "Pablo" wurde in seinem Leben nur hin- und hergeschoben. Und im Alter von sechs Jahren landete er dann letztendlich im Tierheim "Garten Eden". Der arme Vierbeiner litt Höllenqualen im Zwinger und heulte sich die Seele aus dem Leib. Als er dann nach drei Monaten noch dazu Opfer einer Beißattacke wurde und einige Verletzungen erlitt, bekam er auch noch fast täglich epileptische Anfälle. Daraufhin wurde seine Lage noch aussichtsloser. Das Tierheim war für ihn ein Ort des Grauens geworden, und die Anfälle waren so schlimm, dass sogar die Überlegung des Erlösens auftrat, denn ein Platz, der ihm gerecht werden konnte, war in weite Ferne gerückt und es ging ihm immer schlechter. Alle waren ratlos.

Ana und Patrick haben den armen "Pablo" sofort mitgenommen und ihn behalten. Foto: Patrick/Ana

Aber gerade an dem Tag, an dem der schlimmste Fall der Fälle angesprochen werden musste, da er wieder einen heftigen Anfall hatte, trafen zwei Engel in Form eines jungen Paares (Freunde einer Mitarbeiterin) aus der Steiermark die Entscheidung, "Pablo" einen Pflegeplatz zu geben. Und prompt holten die beiden "Pablo" noch am selben Tag ab. Obwohl er noch ganz verstört war von seinem letzten Anfall, nahmen ihn Ana und Patrick mit in die Steiermark.

Sogar im Bett schlafen darf "Pablo". Ein schöneres Happy End gibt es nicht. Foto: Patrick/Ana

Das war am 4. Dezember. Seither hatte "Pablo" keinen einzigen epileptischen Anfall mehr und bereits wenige Tage nachdem er eingezogen war, kam die frohe Botschaft, dass Patrick und Ana "Pablo" nie wieder hergeben möchten! Er wurde fix übernommen und genießt seither sein Leben in vollen Zügen, was man bei den weiteren Fotos auch sehen kann. So hat ein weiterer fast unvermittelbarer Vierbeiner sein Glück gefunden und wird Weihnachten glücklich und behütet verbringen können.

Behütete Weihnachten für "Pablo" im Kreis zwei lieber Menschen. Foto: Patrick/Ana

Von Claudia Fischer

