Zimmerbrand: Hund verendet

Tragisch endete ein Brand in einem Einfamilienhaus in Brückl. "Das Feuer war am Sonntag gegen 23 Uhr aus bisher noch unbekannter Ursache im ersten Stock ausgebrochen", so ein Polizist: "Die Flammen breiteten sich dort in einem Zimmer aus." Der Hausbesitzer (47) konnte sich gerade noch rechtzeitig retten. Für seinen Hund kam jedoch jede Hilfe zu spät - das Tier verendete in den Flammen. Der Feuerwehr Brückl gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Haus zu verhindern.