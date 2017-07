Zahl der Drogentoten in Kärnten steigt auf sechs

Die Zahl der Drogentoten in Kärnten steigt weiter. In Klagenfurt war, wie erst jetzt bekannt wurde, bereits am Freitag in einer Wohnung der Leichnam eines 34- jährigen Mannes entdeckt worden. Als Todesursache wurde Drogenmissbrauch festgestellt. Erst am Anfang Juli war ein 24- Jähriger an einer Überdosis gestorben.