Wörthersee: Gespanntes Warten!

Es war der 12. Februar 1967, als der "Krumpendorfer Flugsporttag" auf der riesigen Eisfläche abgehalten wurde. 90 Flieger aus fünf Ländern haben daran teilgenommen. "Über 20.000 Besucher verfolgten das Schauspiel", erzählt Richard Martinitsch, Verfasser der Krumpendorfer Chronik.

"Es gab jeden Winter - sofern der See zugefroren war - große Veranstaltungen. Besonders beliebt war der Fernlauf von Velden nach Klagenfurt über 16,5 oder 20 Kilometer", so Johannes Lebitsch von den "Alten Ansichten Klagenfurt".

Schon im 19. Jahrhundert warteten viele darauf, dass der See zufriert. "Angeblich ärgerte sich Baron Walterskirchen in Krumpendorf einmal so sehr darüber, weil er nicht eislaufen konnte, dass er auf seinem Gut einen Eislaufteich anlegen ließ. Der kleine See existiert heute noch", so Lebitsch.

Heuer dürfen die Eisläufer zuversichtlich sein. "In einigen Uferbereichen hat sich eine dünne Schicht gebildet", so Martin Ortner von der ZAMG Klagenfurt. Am Wochenende soll es in der Nacht noch kälter werden.

Optimistisch sind auch viele Kärntner: Laut unserer Online- Abstimmung glaubt eine klare Mehrheit an die See- Freigabe (Stand: Mittwoch, 11. Jänner, um 17 Uhr). Selbst abstimmen können alle LeserInnen hier:

Christian Rosenzopf, Kärntner Krone

Merken