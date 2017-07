Wirtschaftsmissionen: Hightech- Hub und grüne Expo

Auf zwei großen Missionen wollen heimische Politik und Wirtschaft neue Beziehungen aufbauen und den Export stärken. Für 41 Teilnehmer ging es heute bereits um drei Uhr früh auf nach Irland, um auf der grünen Insel die Gründerszene zu erkunden.

"Das Interesse ist enorm. 41 Teilnehmer sind bei der Start- up- Reise dabei. Information, Kontakte, Vernetzung und Kooperationsanbahnungen stehen in Dublin im Mittelpunkt", erklärt Außenwirtschaftsleiter Meinrad Höfferer. Besuche in den neuen Brutstätten der Gründerszene und bei großen Vertretern der High- Tech und IT- Branche im irischen Pendant zum Silicon Valley, den Silicon Docks, stehen am Plan. Alleine in Dublin gibt es 1200 junge, innovative Unternehmen. "Wir eröffnen unseren Start- ups neue Chancen in einem der aufstrebenden Hotspots der europäischen Gründerszene", erklärt Landesrat Christian Benger.

Finanziert wird die Exportoffensive mit je 500.000 Euro von Wirtschaftsreferat und Wirtschaftskammer.

5000 Kilometer weiter östlich von Dublin führen Landeshauptmann Peter Kaiser und Umweltlandesrat Rolf Holub derzeit eine Kärntner Delegation bei der Expo "Future Energy" in Astana an. Hier präsentieren Kärntner Unternehmer ihre Stärken in der Energie- und Umwelttechnik. Ein Sektor, in dem das Gastgeberland Kasachstan großen Nachholbedarf hat: Der Anteil Erneuerbarer Energie beträgt nur drei Prozent. Bis 2020 sollen es 20 Prozent sein. Unternehmen, wie GREENoneTEC, Urbas, PV- Invest, Kärnten Solar, Holz- Systembau Weissenseer, wittern großes Potenzial.

Thomas Leitner, Kärntner Krone