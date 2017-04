Winter meldet sich nochmals zurück

Ein Jahr ist es her, als ein verheerender Schneefall in der letzten Aprilwoche 2016 in ganz Kärnten für ein Winterchaos sorgte. Auch heuer treibt es der Wettergott im April ganz schön bunt. Am Freitag fielen am Katschberg noch einmal 60 bis 70 Zentimeter Neuschnee. Zudem ist der Loiblpass aufgrund eines Murenabganges gesperrt.