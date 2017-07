Wetterschutz: Gesetz hält Fischer trocken!

Nachdem Landeshauptmann Peter Kaiser die Zelt- Debatte zu Chefsache erklärt hatte, gibt es jetzt eine Einigung, per Landtagsbeschluss wird die Ausnahmeregelung für Fischer im Naturschutzgesetz in Stein gemeißelt: Petrijünger dürfen "einen Schutz vor Regen, Wind/Sonne, der nicht allseitig umschlossen ist (ausgenommen zum Schutz vor Insekten)" verwenden.

Das Zelten und Campen in der freien Natur bleibt weiter untersagt. "In Sachen Wetterschutz herrscht endlich Rechtssicherheit", so SP- Klubobmann Herwig Seiser. Erfreut über die Lösung zeigt sich auch FP- Umweltsprecher Christoph Staudacher: "Die Fischer haben es verdient, dass sie nicht länger kriminalisiert werden."

"Endlich sind keine Fehlinterpretationen mehr möglich", freut sich auch Eduard Blatnik, Obmann der Kärntner Fischereivereinigung.

Thomas Leitner, Kärntner Krone