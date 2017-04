Wer bekommt den wohl heißesten Sommerjob?

Vergangene Woche stand der Golfpark Klopeinersee ganz im Zeichen von acht kreativen Köpfen, die sich gegen den Rest von 174 Praktikums- Bewerbern durchgesetzt und es damit in die Endrunde der Bewerbung für die Stelle als Social Media- Praktikant in der Tourismusregion Klopeiner See - Südkärnten geschafft haben.

Vor der Hearing-Kommission bewiesen die top acht Bewerber eindrucksvoll ihr Social Media-Können. Foto: Uta Rojsek-Wiedergut

Hearing-

Dort mussten die Finalisten nicht nur verschiedene Aufgaben rund um Sport, Kulinarik sowie Freizeit multimedial in Sozialen Netzwerken dokumentieren und aufbereiten, sondern sich auch den Fragen einer sechsköpfigenKommission stellen, welche die Bewerber den ganzen Tag lang begleitete.

Neben Tourismus- Chef Daniel Orasche und seinem Marketing- Leiter Daniel Kelih haben die Bewerber auch Golfpark- Managerin Jutta Schatz, Arthur Ottowitz von der Kulturinitiative Bleiburg, Mario Donner von Hirter Bier und "Krone"- Redakteur Alexander Schwab motiviert.

Im Golf-Shop mussten die Bewerber bei Gerti Schwab passende Outfits für auswählen. Foto: Uta Rojsek-Wiedergut

Welche Acht die Besten der Besten sind, mussten sie einerseits mit ihren Kulinarik- Postings auf Facebook sowie Beiträgen zum Thema Golfsport im Süden und andererseits auch durch sympathische und vife Art beweisen. "Ganz egal, wer von euch die Stelle als Social Media- Praktikant bekommen wird, jeder wäre die richtige Wahl", brachte es Arthur Ottowitz für alle auf den Punkt.

Foto: Uta Rojsek-Wiedergut

Am Ende des Tages hatte die Kommission dennoch die Qual der Wahl, sich zwischen Paul, Ruth, Andrea, Laura, Anja, Dominik, Annkatrin und Stefanie zu entscheiden. Wer es geschafft hat und heuer mit eigener Dienst- Vespa und Smartphone aus der Region Klopeiner See - Südkärnten berichten wird, wird noch in dieser Woche in der "Krone" bekanntgegeben.

Alexander Schwab, Kärntner Krone