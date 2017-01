Wegen"Eiszeit": Schlittschuhe sind ausverkauft!

"Fehlanzeige!" - "Leider nichts mehr da!"- "Erst nächste Woche wieder." Das bekommen die Kunden in den Sportgeschäften seit Tagen zu hören. Und der Grund dafür ist die anhaltende Eiszeit in unserem Land.

"Weil schon viele Seen und Teiche zugefroren sind, gehen Eisschuhe derzeit weg wie die warmen Semmeln! Wir bekommen immer wieder welche nach, aber oft sind wir schon nach einem Tag wieder komplett leergekauft", heißt es in der "Intersport"- Filiale in der Klagenfurter Feldkirchner Straße. Auch bei "Gigasport" und "Sports Direct" sieht es nicht anders aus: "Die Schlittschuhe verkaufen sich heuer wie von selbst. Besonders gängige Schuhgrößen sind gleich weg."

In der Wirtschaft ist man sehr zufrieden mit den bisherigen Umsätzen. Der Verkauf von Eisschuhen habe sich im Vergleich zum Vorjahr verfünffacht. Und das ist kein Wunder bei diesen sibirischen Temperaturen.

Sollte das Wetter den Kufenflitzern keinen Strich durch die Rechnung machen, werden sie womöglich bald auch auf dem Wörthersee ihre Runden ziehen können - wir haben berichtet. Der Längsee ist ab Freitag, 13. Jänner, freigegeben.

Dass viele "Kärntner Krone"- Leser den Freizeitspaß genießen, sieht man in unserem Online- Fotoalbum (oben) und auf unserer Facebook- Seite. Schicken auch Sie uns Ihre Fotos von Ihren Erlebnissen auf dem Eis! :- )

Mehr zum Thema:

Clara Milena Steiner, Kärntner Krone

Merken