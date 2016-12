Wege überflutet, Leitung trocken

Aus der Leitung kam kein Wasser, auf den Straßen, den Wiesen und in den Kellern war es im Übermaß: Nachdem in der Nacht auf Montag in Spittal eine Hauptwasserleitung geborsten war, kam es im Stadtteil Ponau zu Überflutungen. Die Feuerwehr pumpte Keller leer, das Wasserwerk baute eine Notrohrleitung.