Wasserrohrbruch: Keller und Straßen überflutet

"Die Keller von acht Wohnblöcken und zwei Einfamilienhäusern waren betroffen. In einem Haus stand das Wasser sogar bis zur Unterkante der Kellerfenster", erklärt Einsatzleiter Otto Sommer von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt: "Die Wassermassen wurden abgepumpt und das Restwasser mit Nasssaugern entfernt." Die Klagenfurter Stadtwerke versorgen die etwa 150 wasserlosen Anwohner mit Trinkwasser und versuchen derzeit den Schaden an der Hauptleitung so rasch wie möglich zu beheben. "Warum die Hauptleitung gebrochen ist, kann derzeit noch nicht genau gesagt werden. Wir vermuten eine Materialermüdung", so der Pressesprecher der Stadtwerke Harald Raffer.

Ein Anwohner eines Wohnblocks bemerkte den Rohrbruch und verständigte die Polizei: "Als ich in der Früh die Wasserleitung aufgedreht habe, kam kein Wasser. Ich dachte zuerst der Sieb sei verstopft. Als ich dann aus dem Fenster geschaut habe, sah ich schon die Wasserfontäne mitten auf der Straße."

Vier Feuerwehren standen am Vormittag bei den Aufräumarbeiten im Einsatz. Die Steinacherstraße war während dieser Zeit für den gesamten Verkehr gesperrt.