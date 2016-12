Vorsicht auf Pisten: Die Sturzräume fehlen

In Kärntens und Osttirols Skigebieten fehlt es zwar am Naturschnee, doch dieses Manko macht der Sonnenschein wett und die Skifahrer sind begeistert. Dennoch appelliert die Alpinpolizei an alle Wintersportler, so zu fahren, dass niemand gefährdet oder sogar behindert wird. Denn die Pisten sind zwar in einem Topzustand, trotzdem sind es nur schmale, weiße Bänder und Sturzräume fehlen.