Villacherin (60) stellte tollpatschigen Autodieb!

Eine kuriose "Verbrecherjagd" hat sich in Villach zugetragen: Eine Frau konnte einen Autodieb stellen, der ihren Fiat gestohlen hatte. Die 60- Jährige war auf dem Fahrrad unterwegs, als der vorerst Unbekannte in ihrem Auto an ihr vorbeifuhr. Die Villacherin radelte hinter ihrem Wagen her und stellte dann den Lenker zur Rede.