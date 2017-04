Vierer- WG auf Einbruchstour

Was man fürs Leben braucht, haben sich die vier Lavanttaler illegal organisiert. Bei Einschleichdiebstählen in ein Hotel und ein Lokal, Einbrüchen in Geschäfte, Gaststätten, Kindergärten, Sportkantinen und zuletzt in einen Kiosk hatten sie ein Fernsehgerät, einen Receiver, Getränke, Lebensmittel, Zigaretten mitgehen lassen. Einige der Beutestücke konnten Beamte der Polizei Wolfsberg in einer Lavanttaler Wohnung sicherstellen. "Dort lebten sie in einer WG. Mit Arbeitslosengeld und Notstandshilfe zahlten sie die Miete", so ein Ermittler. Denn einer geregelten Arbeit geht weder das Pärchen - er ist 21, sie 20 - noch der 20- Jährige und auch nicht der 16- jährige Junior der Truppe nach.

Bei den Einbrüchen stahlen die Amtsbekannten auch Bargeld, um Drogen kaufen zu können. Die zwei Männer und die Frau sitzen jetzt in U- Haft, der Bursche wird angezeigt.

Christina N. Kogler, Kärntner Krone