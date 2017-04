"Viele Hochwasser bekommt man nicht mit!"

"Beim Projekt Hochwasserschutz für Gösselsdorf konnten wir erstmals errechnen, welche Schadenshöhe verhindert werden konnte", erklärt Wasserbau- Experte Gernot Koboltschnig. Ob’s aber mehr Naturgefahren gibt, kann Koboltschnig nicht sagen: "Das wäre nicht seriös, denn durch die getätigten Schutzmaßnahmen gibt es die ehemaligen Schadlawinen heute nicht mehr und viele Hochwasser werden wegen der getroffenen Maßnahmen oft gar nicht wahrgenommen; vor Jahrzehnten hätten sie noch für Schäden gesorgt."

1966 wurde das Drautal überschwemmt Foto: Amt der Knt. Landesregierung

Einen absoluten Schutzvor Naturkatastrophen gibt es aber dennoch nicht. "Die Maßnahmen der Wildbach- und Lawinenverbauung sowie der Bundeswasserbauverwaltung sind für 100 bis 150- jährliche Hochwasser ausgelegt. Daher bleibt ein Restrisiko", so Koboltschnig: "Wenn dann doch was passiert, dann tritt das Ereignis meist sehr massiv auf!" Dennoch stellen die Experten fest, dass die Schadenshöhen stark zunehmen, was für Koboltschnig jedoch leicht erklärbar ist: "Früher floss das Wasser durch den Keller, in dem Kartoffel gelagert waren, heute befindet sich in diesem eine Arztpraxis."

Hochwasser im Metnitztal Foto: Trippl

Koboltschnig hält Montag (24. April, 18.30) einen Vortrag beim Naturwissenschaftlichen Verein (Funderstraße 21/E, Klagenfurt) über Schutz vor Naturgefahren.

Hannes Wallner, Kärntner Krone