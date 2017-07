Videoüberwachung in Klagenfurt wird ausgebaut

So mancher Fußgänger mag sich über die Videokameras am Lendhafen wundern. Bei näherer Betrachtung stellen sich diese jedoch rasch als pfiffiger Kunstgag heraus: In Wahrheit handelt es sich um gut getarnte Nistkästen für Klagenfurts Vogelwelt.



Tatsächlich werden schon seit Jahren der Heiligengeistplatz und Pfarrplatz videoüberwacht. "Das hat sich bewährt. Wir können mit den Kameras sogar hineinzoomen, wenn sich wo was entwickelt", so Polizeichef Horst Jessenitschnig. Auch der Hauptbahnhof wird von den ÖBB mittels Kamera unter die Lupe genommen.



Als nächstes könnte das Klagenfurter Ordnungsamt neben der personellen Aufstockung (neun neue Mitarbeiter sind in Ausbildung) mit sogenannten "Body Cams" ausgestattet werden.

"Erst aber müssen wir prüfen lassen, ob das rechtlich überhaupt möglich ist", betont Wilfried Kammerer vom Bürgerservice. Die Cams würden nur im Ernstfall bei Amtshandlungen aktiviert werden - etwa, wenn Mitarbeiter bedroht werden.

von Christian Rosenzopf, "Kärntner Krone"