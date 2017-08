Unwetter in Kärnten: Tausende ohne Strom

Eine uralte Linde in Afritz - sie war ein Naturdenkmal - hat der Sturm Sonntag entwurzelt und auf ein Carport mit drei Autos geschleudert. Auch die Bleiberger Straße (L 35), die Millstätter Straße (B 98), die Krastal Straße und die Wurzenpassstraße wurden durch umgestürzte Bäume teilweise verlegt und Stromleitungen beschädigt. In Villach wurde das Kirchtagsgelände Sonntagnachmittag wegen Sturmwarnung geräumt. Es gab Windspitzen von 93 km/h. 6000 Haushalte in St. Veit, Villach- Land, Feldkirchen und Teilen des Lavanttals waren ohne Versorgung. In Klagenfurt und Umgebung gab es infolge von Überschwemmungen sogar Bezirksalarm. Auf der Gradenalm in Großkirchheim saßen zehn Jäger und Wanderer nach einem Murenabgang fest.

Heftige Sturmböen und Starkregen sorgten auch im Gemeindegebiet von Millstatt für Probleme. Auf dem Millstätter See mussten abgetriebene Surfer und gestrandete Segelboote ans Ufer geschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt.

Samstagabend war es im Lavanttal zu einem Felssturz im Twimberger Graben gekommen; ein Auto wurde beschädigt. Sonntagabend überschwemmte der Erzbergbach zwei Straßen in Bad St. Leonhard. Im Stadtsaal Friesach musste das "Dschungelbuch" wegen Überflutung beendet werden. Unpassierbar war auch die Metnitztalstraße bei St. St. Salvaotr durch Schlamm und Geröll. Die Zeltschacher Straße musste weiterhin gesperrt bleiben.

In Matrei hat eine Mure auf der Felbertauernstrecke eine Brücke verlegt. Ein schwedischer Pkw wurde erfasst, beide Insassen blieben unverletzt.

Serina Babka, Kärntner Krone