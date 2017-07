Tränen, Freude und lautstarke Fans

Volle Zuschauerränge, tosender Applaus, Freudentränen und erste Siegerposen - kurz gesagt: Gänsehautalarm stand gestern, Donnerstag, wieder im vollen Stadion Lind in Villach am Programm. Im Hexenkessel kämpfte seit dem frühen Morgen die Jugend um die Medaillen im 400 Meter Staffellauf und der Hindernisübung, während am Gelände des Parkhotels die Hakenleitersteiger für ihren großen Auftritt am Samstag (10- 16 Uhr) trainierten.

Unter die vielen Sportler mischte sich auch Felix Sumper aus Vassach. Er gewann die Wahl zum ServusTV- Reporterkind. Begleitet von Papa Christian, Mama Corinna und Bruder Paul, interviewte Felix in Begleitung der Seruvs- Profis wie ein "alter Hase" die Teilnehmer und Akteure der Olympiade (zu sehen am Sonntag in ServusTV). "Es macht sehr viel Spaß. Alle helfen mir. Mir taugt es hier sehr", strahlt Felix, der sich zu seinem zehnten Geburtstag vor ein paar Tagen standesgemäß ein Mikrofon gewünscht hatte.

Am Nachmittag kochte die Stimmung im Stadion nochmals auf, nachdem die Sportwettkämpfer wie Gladiatoren eingezogen waren und sich an die Paradedisziplin, den "Löschangriff nass", wagten. Es galt, den Weltrekord von 22,92 Sekunden zu schlagen. Die siebenköpfigen Männer- bzw. Frauenteams funktionierten wie Maschinen und beeindruckten die Fans mit ihren Leistungen. Ergebnisse gibt es unter villachonfire.at

Im Rahmen der Themenreihe "Österreichs Helfer" widmet sich heute, Freitag, ServusTV der Landjugend (20.15 Uhr).

Christian Spitzer, Kärntner Krone