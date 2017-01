Tief "Egon" bringt am Wochenende viel Neuschnee

Da helfen zwei zusammen: Ein Adriatief und das Sturmtief "Egon" sorgen heute für ergiebigen Schneefall im Bergland - in Kärnten kann es sogar stark schneien: Von den Karawanken bis zur Pack- und Koralpe sind bis heute Abend 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee möglich.

"Am meisten schneit es im Bereich der Karawanken, der Karnischen Alpen sowie auf der Sau- , Kor- und Packalpe", weiß Ubimet- Meteorologe Manfred Spatzierer. Also nichts wie ab auf die Piste! Kärntens Skigebiete rüsten sich schon für einen Anstrum am Samstag und Sonntag.

Tiefwinterlich geht es nämlich auch am Wochenende weiter: Selbst im Klagenfurter Becken zeichnen sich 5 bis 15 Zentimeter Neuschnee ab.

Clara Milena Steiner, Kärntner Krone