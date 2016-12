Streit ums Geld endete tödlich

Zu der Auseinandersetzung war es am vergangenen Donnerstag gekommen. Der 56- Jährige hatte der Frau am Abend vor deren Wohnhaus in St. Veit aufgelauert und sie rüde attackiert. Während des Streits sind dem Mann dann offenbar die Sicherungen durchgebrannt.

Er griff nach einer Eisenstange und drosch damit auf seine "Ex" ein. Sie musse mit schweren Verletzungen in das Klinikum eingeliefert werden.



"Bei dieser Auseinandersetzung ging es um Geld für ein gemeinsam angeschafftes Bett", erklärt Polizeisprecher Michael Masaniger.

Der aus Villach stammende Täter, der nach seiner Flucht von einer Polizeistreife gefasst und festgenommen werden konnte, sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

"Das Verfahren wird derzeit noch wegen absichtlich schwerer Körperverletzung geführt, es dürfte aber mit Sicherheit modifiziert werden", so Tina Frimmel- Hesse von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt.

Wie die genaue Anklage lauten wird, kann noch nicht gesagt werden. "Aufgrund des Todes der Frau sind weitere Erhebungen notwendig", meint Frimmel- Hesse.