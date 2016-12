Stoppt die Verbauung am See

"Es geht uns nicht nur darum, eine sinnlose Verbauung am Wörther See zu verhindern - vielmehr wollen wir unsere heimische Ortskultur erhalten", erklärt Stefan Borowsky, der Sprecher der Bürgerinitiative in Auen: "Denn durch den vermehrten Bau von Zweitwohnsitz- Projekten stirbt in weiterer Folge das gesamte soziale Ortsleben aus."

Im Jänner soll, wie berichtet, im Gemeinderat darüber entschieden werden, ob auf einer Fläche hinter dem Strandbad in Auen ein Hotelkomplex mit 400 Betten entstehen soll. Hier fürchten sich die Anrainer vor allem vor einer späteren Nutzungsänderung, die den Betrieb in eine Appartement- Wohnanlage verwandeln könnte. "Zudem werden derzeit auf den Homepages von Immobilienfirmen zwei Wohnanlagen angeboten, die noch nicht einmal gebaut sind", sagt Borowsky, der mit der Bürgerinitiative nun einmal mehr Transparenz von Projektwerbern und Gemeinde fordert.