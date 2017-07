Statt Taxi kam Streifenwagen

Wie die "Krone" berichtete, war der Bankomat der Raika Lieserhofen in der Nacht zum Samstag aufgebrochen worden. Aufgrund eines technischen Defekts kam der Alarm allerdings nicht zur Polizei durch.

Der Bankomat hätte gegen ein neueres Modell ausgetauscht werden sollen; es gab Lieferverzögerung. Foto: Rie -Press-International 43 664 3043030

Die Täter flohen erst unbehelligt im Kleinbus ins Mölltal, wo ihnen dann aber eine Verkehrskontrolle zum Verhängnis wurde. Erst kam es zu einer Verfolgungsjagd, dann ging die Flucht zu Fuß weiter. Der Fahrer wurde später im Zuge einer Fahndung von einem Polizeihund in einem Bachbett in Mallnitz aufgestöbert.

Seine Komplizen schlugen sich durch unwegsames Gebiet in Richtung Obervellach durch. Völlig übermüdet nach dem Marsch mit untauglichem Schuhwerk und auch durchnässt gelangten sie zu dem einschichtig gelegenen Hof der 84- Jährigen. Ihr kamen die verdreckten Männer sofort verdächtig vor. Als einer fragte: "Wo ist Taxi?" gab Veronika Schachner zur Antwort: "Geht’s lei då obe!" und deutete auf die Straße. Und die Männer gingen weiter.

Die Frau jedoch alarmierte sofort die Polizei. "Ich weiß, dass die auf Hinweise angewiesen sind. Es heißt doch, besser einmal zuviel anrufen als einmal zu wenig", erzählte sie. Der Obervellacher Postenkommandant Gert Grabmeier hat die Frau Sonntagfrüh besucht und ihr ein kleines Präsent gebracht: "Die Dame kommt zu jeder Infoveranstaltung, liest Infoblätter. Sie hat einfach toll reagiert."

Der Chefermittler des LKA, Polizeioberst Christian Martinz: "Die vier Männer werden jetzt verhört. Der Fahrer - ein Moldawier - behauptet, nur chauffiert zu haben. Die anderen reden natürlich auch nicht viel. Sie könnten aber für einige ähnliche Coups in Frage kommen." Gemeint ist die Vorgehensweise: Jede Profi- Bande hat ja eine andere Technik, um die Bankomaten zu öffnen. Manche "sprengen" sie durch Gasdruck auf. In Lieserhofen wurde der Bankomat mittels Brecheisen geknackt.

Martinz: "Mit der neuen Generation von Bankomaten wird es schwieriger. Sie sind robuster, fast wie ein Tresor. Für Lieserhofen ist ein solcher geplant!"

Serina Babka, Kärntner Krone

INTERVIEW MIT VERONIKA SCHACHNER

Sie ist Polizeifan, steht auf Krimis und XY ungelöst und weiß, worauf es ankommt. Veronika Schachner lieferte der Polizei die Täter.